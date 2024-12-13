Üye Girişi
Haberler
Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

 Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında
Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu

Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu

Gaziantep elektrik kesintisi! 13 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi

Gaziantep elektrik kesintisi! 13 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi! Gaziantep'te elektrik kesintileri ne zaman bitecek? 13 Aralık günü Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Aralık günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi...

Gaziantep elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Aralık günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Gaziantep'te hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziantep elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte Gaziantep elektrik kesintileri:

ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL, NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şahinbey ve Gaziantep'in diğer ilçelerinin elektrik kesintileri hakkında bilgi almak için GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayınız.

Gaziantep elektrik kesintisi! 13 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
img

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı
img

Uzatmalarda kaçan 3 puanın sebebini bu soruna bağladı

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 13 Aralık İnegöl, Mudanya, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Led Zeppelin neden geri gönderildi? Ankara elektrik kesintisi! 13 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1972'de Led Zeppelin grubu konser için Singapur'a geldiğinde onlardan hangisi istenmiş uçaklarından bile inmeden ülkelerine geri gönderilmişlerdir? 13 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bodo Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodo Glimt Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık Perşembe CANLI – GÜNCEL! Van yarın okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.