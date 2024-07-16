GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll ÖSYM ve YÖK ATLAS ile Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Sonuçların açıklanmasıyla tercih sürecine giren adaylar, Gastronomi bölümünün tavan ve taban puanlarını merak ediyor. Hangi üniversitelerde Gastronomi bölümünün olduğunu, bu üniversitelerdeki puan aralıklarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanları öğrenmek istiyorlar. İşte, ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanan 2024 Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

GASTRONOMİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Sözel puan türüyle öğrenci kabul eden gastronomi bölümü, yemek kültürü ve mutfak sanatları üzerine odaklanan bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, farklı kültürlerin yemeklerini, geleneksel pişirme tekniklerini, beslenme bilimini ve mutfak sanatlarını öğrenirler.

Mezunlar genellikle restoran işletmeciliği, yemek yazarlığı, şeflik, gastronomi turizmi, gıda üretimi ve yönetimi gibi alanlarda kariyer yapabilirler. Bu bölüm, hem akademik bilgi hem de pratik deneyim sağlayarak öğrencilere geniş bir yelpazede iş imkanı sunar.

İşte, 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanan Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi;

https://yokatlas.yok.gov.tr/netler-tablo.php?b=19024