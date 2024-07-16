Üye Girişi
Haberler

GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll ÖSYM ve YÖK ATLAS ile Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı için ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından açıklanan Gastronomi bölümü üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları kamuoyuyla paylaşıldı. Devlet ve özel üniversitelerdeki 4 yıllık gastronomi programlarının başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor. Gastronomi bölümü taban puanları ve program hakkında merak edilen detaylar haberimizde…

Sonuçların açıklanmasıyla tercih sürecine giren adaylar, Gastronomi bölümünün tavan ve taban puanlarını merak ediyor. Hangi üniversitelerde Gastronomi bölümünün olduğunu, bu üniversitelerdeki puan aralıklarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanları öğrenmek istiyorlar. İşte, ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanan 2024 Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

GASTRONOMİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Sözel puan türüyle öğrenci kabul eden gastronomi bölümü, yemek kültürü ve mutfak sanatları üzerine odaklanan bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, farklı kültürlerin yemeklerini, geleneksel pişirme tekniklerini, beslenme bilimini ve mutfak sanatlarını öğrenirler.

Mezunlar genellikle restoran işletmeciliği, yemek yazarlığı, şeflik, gastronomi turizmi, gıda üretimi ve yönetimi gibi alanlarda kariyer yapabilirler. Bu bölüm, hem akademik bilgi hem de pratik deneyim sağlayarak öğrencilere geniş bir yelpazede iş imkanı sunar.

İşte, 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanan Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi;

https://yokatlas.yok.gov.tr/netler-tablo.php?b=19024

GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll ÖSYM ve YÖK ATLAS ile Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

Yüksek Öğrenim Kurumu Taban Puanları YKS Sonuçları Ösym YKS Gündem Eğitim Haberler

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

 CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

Bakmadan Geçme

Masterchef Şenay kimdir, kaç yaşında? Şenay Salam kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Deniz kimdir, kaç yaşında? Deniz Yılmaz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Hakan kimdir, kaç yaşında? Hakan Dündar kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Rüyada yurt dışına çıkmak, yurt dışına gideceğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yurt dışına tatile gitmek, taşınmak anlamı GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll ÖSYM ve YÖK ATLAS ile Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları… Allan Saint-Maximin KOC03 uçak takip! (CANLI) Allan Saint-Maximin saat kaçta İstanbul'da olacak? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 16 Temmuz bugünkü günün maçları Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 16-17 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! 16-17 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Diyarbakırlı Ramazan Hoca olayı nedir? Ramazan Hoca'nın katili kaç yıl ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim, ne kadar ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim çıktı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yüreğir, Çukurova 16-17 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 16-17 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Gaziemir 16-17 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title