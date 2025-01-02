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Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
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tabii'de seyircilerle buluşmaya başlayan dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın maceralarını konu ediniyor. Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"ın galası, sanat ve sinema dünyasından birçok ismin katılımıyla The Seed Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Peki, Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gassal dizisi, kimsesiz cenazeleri yıkayan Baki isimli bir gassalın hayatını ve ölümle yüzleşme sürecini anlatıyor. Baki, bu süreçte kendi hayatına yönelik derin sorgulamalara giriyor ve hayatına yeni bir yön verme kararı alıyor. Toplumla daha fazla iç içe olmaya çalışırken, geçmişindeki travmalarla yüzleşiyor ve ölüm korkusuyla başa çıkıyor.

GASSAL DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ölüm ve yaşam arasındaki olayları ele alan dizi, 10 bölümlük ilk sezonu ile tabii ekranlarında yayınlanacak. İzlemek isteyenler tabii platformu aracılığıyla izleyebilecek.

GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI

Başrolünde başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın yer aldığı dizide, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan gibi isimler de rol alıyor. Yeni sezonda ise kadroya Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç ve Bayhan gibi önemli isimlerin dahil olacağı açıklandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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