Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır?

Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Gangster TDK anlamı nedir? Gangster hangi dil ve daha fazla sorunun cevabı detayları ile haberimizde…

GANGSTER NE DEMEK?

Gangster kelimesi, türkçede yasa dışı işler yapan kişi demektir.

GANGSTER KELİMESİ TDK ANLAMI

TDK'ye göre gangster kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bunlar:

Herhangi bir çıkar doğrultusunda her türlü kötülüğü yapan kişi

Yasa dışı işler yapan çete üyesi

GANGSTER KELİMESİ HANGİ DİL?

Gangster kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir.