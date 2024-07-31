Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır?
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GANGSTER NE DEMEK?
Gangster kelimesi, türkçede yasa dışı işler yapan kişi demektir.
GANGSTER KELİMESİ TDK ANLAMI
TDK'ye göre gangster kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bunlar:
- Herhangi bir çıkar doğrultusunda her türlü kötülüğü yapan kişi
- Yasa dışı işler yapan çete üyesi
GANGSTER KELİMESİ HANGİ DİL?
Gangster kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir.