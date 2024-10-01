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Gamze Türkmen VİDEOSU nerede yayınlandı? Kadir Ezildi Nişanlısı Gamze Türkmen videosu izleyenlerin (Söylemezsem Olmaz) yorumları ne?

Gamze Türkmen VİDEOSU nerede yayınlandı? Kadir Ezildi Nişanlısı Gamze Türkmen videosu izleyenlerin (Söylemezsem Olmaz) yorumları ne?
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Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen, özel hayatına yönelik izinsiz paylaşımlar nedeniyle dava süreci başlattı. Peki, Gamze Türkmen VİDEOSU nerede yayınlandı? Kadir Ezildi Nişanlısı Gamze Türkmen videosu izleyenlerin (Söylemezsem Olmaz) yorumları ne?

Sabah saatlerinde nişanlısı Gamze Türkmen'in ev hali Söylemezsem Olmaz programında ifşa edilen Kadir Ezildi, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını avukat açıklaması aracılığıyla duyurdu. Peki, Gamze Türkmen VİDEOSU nerede yayınlandı? Kadir Ezildi Nişanlısı Gamze Türkmen videosu izleyenlerin (Söylemezsem Olmaz) yorumları ne?

GAMZE TÜRKMEN VİDEOSU NEREDE YAYINLANDI?

Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin nişanlısı, Söylemezsem Olmaz programında izinsiz olarak paylaşılan türbansız fotoğrafları yüzünden yasal işlem başlatma kararı aldı. Gamze Türkmen'in yaşadığı bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma yarattı.

Gamze Türkmen, bu duruma sert bir açıklama yaparak avukatı aracılığıyla yasal süreç başlatacaklarını duyurdu. Avukat Özkurteller, "Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkmen'in kişisel ve özel hayatına yapılan müdahalelerin, dini değerleri ve mahremiyeti hiçe sayarak kamuoyunda haksız yere hedef haline getirdiği vurgulandı. Ayrıca, "Müvekkilim Gamze Türkmen, herhangi bir ünlü ya da fenomen değildir. Buna rağmen, sırf nişanlısının tanınmış biri olması dolayısıyla basın ve medya organları tarafından hedef gösterilmiştir" denildi.

Gamze Türkmen, yasal işlemlerle birlikte psikolojik baskıya maruz kaldığını da belirterek, bu haksız girişimlere karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracaklarını kamuoyuna duyurdu.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ PROGRAMINA TEPKİ

Gamze Türkmen'in kardeşi ve aynı zamanda Kadir Ezildi'nin de yakın arkadaşı olan Fırat Türkmen de sonunda sessizliğini bozdu. Söylemezsem Olmaz programında ablasının ev halinin ifşa edilmesine çok sinirlenen Fırat Türkmen, açtı ağzını yumdu gözünü.

Konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Fırat Türkmen aynı zamanda Gamze Türkmen'e destek verenlerin Mesajlarını da Instagram hikayesinden paylaştı. Yine Eylül Öztürk'e de teşekkür eden Fırat Türkmen, Söylemezsem Olmaz masasına ise adeta öfke kustu.

Fırat Türkmen sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "Kapalı bir kızın açık hali ihbar hattınıza geldi diye bunu bir tüm Türkiye'ye haber yapmak hangi ahlaka sığar. Rezilsiniz" ifadelerini kullandı.

GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

1 Mart 1993 tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde doğdu. 31 yaşında olan Türkmen, güzel sanatlar fakültesi mezunudur ve tanınmış ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşidir.

Gamze Türkmen, eğitim hayatını Erzurum'da tamamladı. Güzel sanatlar fakültesinden mezun olan Türkmen, özel hayatını gizli tutmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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