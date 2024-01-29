Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI ÖZETİ İZLE

Galatasaray - Gaziantep FK maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 29 Ocak 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.