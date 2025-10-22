Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Bodo Glimt maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Bodo Glimt ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Bodo Glimt muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Galatasaray Bodo Glimt maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Leroy Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hogh, Haugen

Sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında bu akşam oynayamayacak.