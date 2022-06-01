Galata Kulesinde kendini yakan adam öldü mü yaşıyor mu? - Haberler

İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde plastik bir orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde tinerle kendini ateşe verdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği genç hastanede tedavi altına alındı. Galata Kulesinde kendini yakan adam öldü mü, yaşıyor mu?

GALATA'DA NE OLDU?

Görenlerin şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

CEBİNDE KONYA'DAN GELİŞ OTOBÜS BİLETİ BULUNDU

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.

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