Galata Kulesinde kendini yakan adam öldü mü yaşıyor mu? - Haberler

Galata Kulesinde kendini yakan adam öldü mü yaşıyor mu?
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Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü, ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü. Kan donduran olay sonrası Galata Kulesinde kendini yakan adam öldü mü, yaşıyor mu araştırıldı.
İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde plastik bir orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde tinerle kendini ateşe verdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği genç hastanede tedavi altına alındı. Galata Kulesinde kendini yakan adam öldü mü, yaşıyor mu?
Görenlerin şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.