Gaddar oyuncu kadrosu, diziyi izlemek isteyenlerin ve izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dağhan ve Enver Yağmur'un kaçırılmasıyla çaresiz kalırlar çünkü Yağmur acımasız bir tetikçinin eline düşer. Aileyi tedirgin etmeden bir an önce Yağmur'u aramaya başlarlar. Onu kurtarabilmek için adeta zamanla yarışırlar. Ekber'in tuttuğu tetikçi olayı sonrasında Ekber ve Enver arasında geçmişe dönük bir hesaplaşmanın kapısı aralanır. Peki, GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var?

GADDAR OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

GADDAR OYUNCU KADROSU

Dağhan (Çağatay Ulusoy)

Aydan (Sümeyye Aydoğan)

Müdür (Onur Saylak)

Ekber (Erdal Özyağcılar)

Enver (Alper Çankaya)

Fatma (Laçin Ceylan)

Davut (Hakan Salınmış)

Rüzgar (Fatih Berk Şahin)

Yağmur (Itır Esen)

Oya (Neslihan Yeldan)

Şengül (Müge Bayramoğlu)

Gürkan (Aytek Şayan)

Kurt (Uğur Yıldıran)