Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı?

Gaddar ne zaman başlıyor ve Gaddar bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Gaddar ne zaman başlıyor? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı?

GADDAR KONUSU NE?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

Gaddar ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.