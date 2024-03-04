Now TV ekranlarında seyircileri ile buluşan Gaddar dizisi, ilk günden bu yana izlenme rekorları kırıyor. Oyuncuları ve konusu ile ilgiyi üzerine toplayan Gaddar'da öne çıkan isim şu sıralar "Leyla" karakteri. Diziseverler, Leyla'nın kim olduğunu merak ediyor. Gaddar dizisi Leyla kimdir? Buse Meral kim, kaç yaşında nereli?

BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan Buse Meral, ilk dizi oyunculuğu deneyimini 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisinde Derya Çınar karakteri ile yaşadı. Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.