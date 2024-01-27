Gaddar 3. bölüm fragman İZLE! Gaddar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gaddar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, ilk bölümün yayınlanmasının ardından heyecanla ikinci bölümü beklemekte olan izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor ve merak ediliyor. Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak ediliyor. İşte Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki!

GADDAR 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve şimdiden büyük bir merakla beklenen Gaddar 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Buna göre birkaç gün içerisinde Gaddar 3. bölüm fragmanının yayınlanması öngörülüyor.

GADDAR 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 3. bölüm fragmanı izleyicisi ile henüz buluşmadı. Buna göre Gaddar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GADDAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gaddar nerede çekiliyor? Gaddar dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahnelerinin Şanlıurfa'da çekilmesi de planlanıyor.

GADDAR DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK, HANGİ KANALDA?

FOX'un Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Gaddar'ın heyecanla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı diziden paylaşılan tanıtım, 'Gaddar'ın sert dünyasına dair ipuçları veriyor. Gaddar dizisi, FOX TV'de izleyiciyle buluşacak ve yayın saati 20.00 olarak planlanıyor. Ancak, yayın günü henüz kesinlik kazanmamıştır.