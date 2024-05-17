Gaddar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan Müdür'le kafa kafaya verip Korkut'un yaşayıp yaşamadığından emin olmaya çalışırken Korkut da planlarını devreye sokmak için Ekber ile birlik olmuştur. Korkut Dağhan'ın önem verdiği dört ismi rehin alıp onları kurtarması için Dağhan'a çeşitli oyunlar kurar. Ekber de bu oyundan faydalanıp Müdür'ün en değerli varlığı kızını da dahil eder. Böylece intikamını almak için bir fırsat doğmuştur. Müdür yıllar sonra yaklaşabildiği kızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca hem Korkut'a hem de Ekber'e giderek daha da bilenir.

Dağhan Korkut'un kurduğu oyunu vaktinde çözemezse sevdiklerini kaybedecektir. Müdür, Dağhan, Kurt ve Enver birlik olup rehineleri kurtarmaya çalışırken Korkut'un türlü engellerine takılırlar. Zamanla yarıştıkları için başka kollardan da destek almak zorunda kalırlar.

Bu sırada Korkut Leylâ'yla tekrar bağlantı kurmak ister ancak yine de ona tam olarak güvenemez. Beraber geçirecekleri bir akşam Leylâ'nın yaptığı bir hamle sonucunda şüpheleri Korkut'u yeniden haklı çıkarır.

Müdür yüzünden başına gelenler Nilüfer'i, Müdür'e karşı daha agresif bir hale getirir. Müdür'ün inşa etmek için çabaladığı baba-kız ilişkileri bu olay yüzünden tekrar sarsılır. Rüzgar'ın sıkıntılı ve depresif hâli herkesin dikkatini çeker ve aldığı gitme kararı aileden tepki almasına sebep olur.

Korkut Dağhan'ı kendi ayağına getirip bu işe bir son vermenin derdindedir. Onu yeniden Aydan üzerinden tuzağa çeker. Aydan olanlardan sonra Korkut'u karşısında görünce panik olur. Dağhan'ın güvende olduğundan emin olmak için elinden geleni yapar. Aydan'ın tehlikede olması fikri Dağhan'ı çileden çıkarır ve tüm tedbirlere rağmen tek başına Korkut'un karşısına dikilmeye kararlıdır.

GADDAR 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 18. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.