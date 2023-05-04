Gabar Dağı'nda büyük petrol rezervi keşfedildi

Terörden temizlenen Gabar'da petrol fışkırdı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Gabar Dağının terörden temizlenmesinin ardında petrol aramaları hızlandı. Bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası her gün yeni bir rezerv keşfediliyor.

Adını şehit öğretmen Aybüke Yalçın'dan alan bölgede, 2022 yılında çalışmalara başlayan ve 2023 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu. Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında günlük 100 bin varil petrol üretimi yapılacak.