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Fuzul, Togg Talihlilerinin Anahtarlarını Teslim Etti

Fuzul, Togg Talihlilerinin Anahtarlarını Teslim Etti
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Fuzul, Dev Hediye Kampansı'nın 3 Talihlisine Togg'larını Teslim Etti

Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul'ün 33. yılına özel düzenlediği Dev Hediye Kampanyası kapsamında Togg T10X kazanan talihliler, araçlarını Swiss Otel Çeşme'de düzenlenen törenle teslim aldı.

33 yıldır kişilerin en uygun maliyetle ev, araç ve iş yeri finansmanına ulaşmasını sağlayan Fuzul, 2024'ün eylül ayında sektörde görülmemiş bir kampanya başlatmıştı. Fuzul'ün sistemine 1 milyon TL ve üzeri kayıt yaptıran 15 bini aşkın tasarruf sahibi togg çekilişine katılmaya hak kazanmıştı. 7 Ocak'ta U2 Genel Merkezi'nde Milli Piyango İdaresi'nin onayı ile noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle üç talihli belirlenmişti.

Tasarruf finansman sektöründeki pazar payını her geçen gün artıran Fuzul, 2-3-4 Şubat'ta Swiss Otel Çeşme'de düzenlediği Her İz Bizim Hikâyemiz vizyon toplantısında Dev Hediye Kampanyası'nın togg teslimatlarını gerçekleştirdi. Emine Selçuk Kaymaz, Tuğba Konkan ve Dilan Kılıç araçlarını Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal'ın elinden aldı. Talihliler, Türkiye'nin milli gururu Togg T10X elektrikli araç kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Mahmut Akbal: "Türkiye'nin Gururu Togg'u Teslim Etmenin Gururunu Yaşıyoruz"

Mahmut Akbal teslimat töreninde gerçekleştirdiği konuşmada "Fuzul Holding olarak sadece finansal çözümler sunan bir kurum değil, aynı zamanda toplumumun refahına katkıda bulunan, insanların hayallerinin gerçekleştirilmesinde destek veren bir marka olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bugün burada, bu vizyonumuzun bir yansıması olarak üç değerli tasarruf sahibine Türkiye'nin gururu Togg'u teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Eyüp Akbal: "Yerli Üretim Anlayışını Desteklemek, Türkiye'nin Ekonomik Bağımsızlığına Katkıda Bulunmak Demek"

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ise "Dev Hediye Kampanyamızda, Fuzul'ü tercih eden üç tasarruf sahibine Togg teslimatı gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü yerli üretim anlayışını desteklemek, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunmak demektir. Bu bakış açısıyla, hem bize güvenen tasarruf sahiplerine bir hediye takdim etmiş hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına da destek veren bir kampanya geliştirmiş olduk. Bugün Togg sahibi olan müşterilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zeki Akbal: "Dev Hediye Kampanyası Fuzul'ün Güçlü Bir Marka Olma Vizyonunun Yansıması"

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal ise "Fuzul, 33 yıldır insanların hayallerine ulaşmasına aracılık eden güçlü ve güvenilir bir marka olma hedefini taşıyor. Bu vizyonumuzun bir yansıması olarak üç değerli tasarruf sahibine yerli ve millî otomobilimiz Togg'u hediye etmenin memnuniyetini yaşıyoruz." dedi.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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