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Fuzul'e "Kadın İstihdamında Lider Şirket Ödülü"

Fuzul'e
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Fuzul, Marmara Üniversitesi'nin Marmara İşletme Kulübü tarafından düzenlenen "Kristal Marmara Ödülleri" kapsamında "Kadın İstihdamında Lider Şirket" ödülüne layık görüldü.

Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, Marmara Üniversitesi Marmara İşletme Kulübü tarafından iş dünyasındaki başarılar ve sosyal medyada öne çıkan isimlerin başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen "Kristal Marmara Ödülleri Gecesi"nde, "Kadın İstihdamında Lider Şirket" ödülünün sahibi oldu. Ödül almaya hak kazananlar, 53 kategoride öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı, yaklaşık 30 bin kişinin oy verdiği bir değerlendirme sonucunda belirlendi. Fuzul, kadın istihdamına verdiği önem ve sağladığı katkılar nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Ödül, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal'a teslim edildi.

"Kadınların İş Gücünde Daha Fazla Yer Almasını Amaçlıyoruz"

Ödül töreninde konuşan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, kadın istihdamına verdikleri önemi şu sözlerle vurguladı: "Fuzul olarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katkılarının artmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle kadın istihdamını teşvik etmek ve desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, çalışma arkadaşlarımızın özel yaşam ve iş hayatı dengesini sağlamak da bizim için çok kıymetli. Çalışanlarımıza doğum günü, evlilik yıl dönümü ve çocuklarının karne günü gibi özel anlarında izinler veriyoruz. Layık görüldüğümüz bu ödül de insan kaynakları politikamızın başarısı ile kadın yönetici ve çalışanlarımızın katkılarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak, en büyük motivasyonlarımızdan biri. Kadın istihdamında lider bir şirket olarak, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarımıza ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamaya yönelik çalışmalarımıza 2025 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz."

Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, ev, araç ve iş yeri alanlarındaki erişilebilir finansman modelleriyle birçok sektörü harekete geçirerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Modern iş dünyasında kadın istihdamına verdiği önemle de dikkat çeken Fuzul, kadın çalışan sayısının yüksek oranıyla öne çıkıyor. Fuzul çalışanlarının neredeyse yarısı kadın çalışanlardan oluşuyor. Şirket, kadın çalışanların genel istihdam içindeki oranı ile hem sektördeki başarılara katkı sağlıyor hem de kadın yönetici oranının artırılması için çalışmalarına devam ediyor.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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