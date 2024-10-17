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Fuzul 2024 Yılındaki Üçüncü Reklam Filmini Yayınlandı

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Fuzul 2024 Yılındaki Üçüncü Reklam Filmini Yayınlandı
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Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, Murat Yıldırım'ın rol aldığı 2024 yılındaki üçüncü reklam filmini yayınladı. Yönetmen koltuğunda Serdar Erener'in olduğu filmde, Fuzul'ün 33. yılını tasarruf sahiplerine vereceği hediyelerle kutlaması konu edinildi.

Tasarruf finansman sektöründeki pazar payını her geçen gün artıran Fuzul'ün, Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu "Ruhumuzda Var" reklam filmi ekranlarda yerini aldı. Alametifarika imzasıyla hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Serdar Erener üstlendi.

Fuzul'ün 2024 yılı içinde yayınladığı ilk reklam filminde Murat Yıldırım tarafından "kredi çekmek yok", "faiz maliyeti yok" vurgusu yapılmış, ikinci filmde "Türkiye, Fuzul'e koştu." ifadesiyle gerçek tanıklıklardan yola çıkılarak gerçekleştirilen yüz binlerce teslimata atıfta bulunulmuştu. Yılın üçüncü reklam filminde ise Fuzul'ün 33. yılına özel gerçekleştirdiği sektörde görülmemiş kampanyası ekranlara taşındı.

Yüzleri Güldürmek Ruhumuzda Var

Reklam filminin konusu, Murat Yıldırım'ın arkadaşını Fuzul'ün düzenlediği büyük çekilişe davet etmesi etrafında şekillendi. Fuzul'ü tercih eden tasarruf sahipleri arasında gerçekleştirilecek büyük çekilişle 3 kişiye Togg T10x, 33 kişiye iPhone ve 333 kişiye ise 10 bin TL'lik MediaMarkt hediye çeki vereceği müjdelendi. Murat Yıldırım'ın "Fuzulüz biz arkadaşım. Yüzleri güldürmek bizim ruhumuzda var." söylemi de reklamın en dikkat çekici anlarından biri olarak öne çıkıyor.

Reklam Künyesi

Reklamın Başlığı: Ruhumuzda Var

Reklamveren: Fuzul

Reklamveren Genel Müdürü: Sait Aytaç

Reklamveren Temsilcileri: Burak Salman, Cansu Kekeç Saatçıoğlu, Kübra Akbal Kuru, Emir Adıgüzel, Merve Ay, Doğanay Akyel, Osman Can Polat, Sueda Kevser Belek, Kübra Mücahitoğlu

Reklam Ajansı: Alametifarika

Yönetmen: Serdar Erener

Görüntü Yönetmeni: Soykut Turan

Yapımcı: Hazer Baycan-Zafer Özkan

Prodüksiyon Şirketi: Kala Film

Post Prodüksiyon: Umut Deniz Tekin

Müzik: Ali Osman Erbaşı

Reklam Filmini İzle

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