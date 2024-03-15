Furkan Güler kimdir? Memleket Partisi Samsun Canik Belediye Başkan Adayı Furkan Güler kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Canik Belediye Başkan Adayı Furkan Güler kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Furkan Güler kimdir? Memleket Partisi Samsun Canik Belediye Başkan Adayı Furkan Güler nereli? Detaylar haberimizdedir…

FURKAN GÜLER KİMDİR?

Furkan Güler, yerel yönetimde katkı sağlamak amacıyla siyasete giren bir isimdir. Öğretmenlik mesleğiyle bilinen Güler'in eğitim alanındaki deneyimi ve şehir yönetimindeki sorunlara duyarlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı dikkat çekmektedir.

Furkan Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Samsun Canik Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.