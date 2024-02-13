FOX NEDEN NOW TV OLDU? FOX TV'nin adının neden değiştiği ise merak konusu oldu. Fox'un sahibi Disney şirketi FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine satın almıştı. Bu süre dolduğu için de kanalın ismi Now TV olarak değişti.

FOX NEDEN NOW TV OLDU?

Sözleşme kapsamında yer alan sürenin dolması nedeniyle, FOX TV'nin ismi NOW TV olarak değişti. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, isim değişikliyle ilgili şunları aktardı: "Yenilenen ismi NOW ile yayın hayatına devam edecek olan FOX, Türkiye'nin en çok izlenen, en çok sevilen kanallarından biri. 2007 yılından beri izleyicimizle güven ve samimiyete dayalı ilişkimizi hep koruduk. Sadece ismimizin değiştiği ve FOX'un yeniden markalaşması olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte yayın politikamızı koruyarak, bağlı olduğumuz değerlere sadık kalarak, izleyicilerimizi sevdikleri içeriklerle buluşturmaya aynı şekilde devam edeceğiz." FOX, NOW adı ile yayın hayatına devam ediyor.