(Flaman kuşu nedir) Hangisi flaman Kuşu hangisinin diğer adıdır?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Flaman Kuşu hangisinin diğer adıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Flaman Kuşu hangisinin diğer adıdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Flaman Kuşu hangisinin diğer adıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ FLAMAN KUŞU HANGİSİNİN DİĞER ADIDIR?
A: Albatros
C: Flamingo
B: Karabatak
D: Penguen
Cevap : Penguen