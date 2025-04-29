Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? Fırat Yılmaz Çakıroğlu kaç yaşında, nereli?

"Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?" diye merak edenler için; Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiydi ve aynı zamanda Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi Sorumlusu olarak görev yapıyordu. Henüz 24 yaşındayken yaşanan üzücü bir olayla hayatını kaybetmiştir. "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?" sorusunun detayları ve hayat hikayesi haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? İşte detaylar...

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991'de Konya'nın Akşehir ilçesinde doğmuş, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı zamanda Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olarak görev yapıyordu. 20 Şubat 2015 tarihinde, Ege Üniversitesi kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda, bacağındaki atar damarın kesilmesi sonucu ağır yaralanan Çakıroğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu

Cinayetle ilgili yargı sürecinde, saldırgan Nurullah Semo, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, ölümünün ardından çeşitli yerlerde yaşatılmaktadır. İzmir'in Menderes ilçesinde bir spor tesisine, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir parka ve Manisa'da bir kavşağa ismi verilmiştir. Ayrıca Ankara Elvankent'te bir hatıra ormanı oluşturulmuştur.

28 Nisan 2025 tarihinde, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na resmi olarak "şehitlik" unvanı verilmiştir. Bu karar, Çakıroğlu'nun avukatı Hakan Doğru tarafından sosyal medya üzerinden duyurulmuştur.