Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

Denizli'de günlerdir ekipler tarafından aranan firari maymun, ormanlık alanda ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı. Firari maymun Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi. Daha önce barındığı alanda meydana gelen fırtına sırasında ağaç devrilmesi sonucu zarar gören barınaktan kaçan maymun, kentin farklı noktalarında vatandaşlar tarafından görüntülenmişti. İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda firari maymunu ormanlık alanda yakaladı.

AÇLIK NEDENİYLE BİTKİN DÜŞMÜŞ HALDE BULUNDU

Açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymun, ilk olarak Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından firari maymun, Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine sevk edildi. Öte yandan, maymunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı