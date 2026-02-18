Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada
Kayseri'de bir düğünde yaşanan tartışmanın ardından sinirlenen bir kadın, gelinliğiyle salondan çıkarak yolda koştu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayseri'de düzenlenen bir düğünde yaşanan tartışma, dikkat çeken görüntülere sahne oldu. İddiaya göre düğün sırasında yaşanan bir gerginliğin ardından sinirlenen kadın, üzerindeki gelinlikle salonu terk etti.
GELİN SOKAKTA KOŞUŞTURDU
Düğün alanından hızla uzaklaşan kadın, bir süre yolda koşarak ilerledi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.