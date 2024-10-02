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Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir?

Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir?
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Ünlü Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında çıkan iddialar gündemi sarstı. Filiz Akın'ın sağlık durumu mera ediliyor. Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Filiz Akın'ın hastalığının ne olduğu ve iyi olup olmadığı araştırılıyor.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, 2002 yılından bu yana çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve yeniden hastanede tedavi altına alındı. Bodrum'da bir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki sanatçı, uzun süren sessizliğinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir?

FİLİZ AKIN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Bodrum'da bir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki sanatçı, uzun süren sessizliğinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 40 gün sonra ilk kez paylaşım yapan Filiz Akın, hastane odasından çektiği bir fotoğrafla takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yıllardır sağlık problemleriyle mücadele eden ve bu süreçte güçlü duruşuyla bilinen Akın, paylaşımıyla hayranlarına moral verdi.

Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir?

FİLİZ AKIN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın, Bodrum'daki hastane odasından yaptığı paylaşımla, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi. Sevenlerinden gelen destek mesajlarına teşekkür eden Akın, moralinin yerinde olduğunu ifade etti.

Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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