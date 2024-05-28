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Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri? Filistin'i hangi ülkeler tanıyor?

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Filistin'in uluslararası alanda tam bir devlet olarak tanınmaması çeşitli karmaşık ve tarihi nedenlere dayanır. İsrail ve Filistin arasındaki çatışma ve siyasi sürtüşmeler, Filistin'in devlet olarak tanınmasını engelleyen en önemli faktörlerden biridir. Bazı ülkeler, İsrail ile olan yakın siyasi ve ekonomik ilişkileri nedeniyle Filistin'i tanımamayı tercih edebilirler. Peki Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri?

Filistin'in resmi sınırları, yönetimi ve bağımsızlık durumu konusundaki belirsizlikler, ülkelerin Filistin'i tanımaktan kaçınmasının en önemli nedenidir. Filistin'in devlet olarak tanınmaması konusu, uluslararası politika ve diplomasi alanlarında çok yönlü ve karmaşık bir meseledir. Çözümü için ise uzun vadeli siyasi çözümler gerekmektedir. Filistin, Hamas ile El Fetih gibi farklı siyasi gruplar arasında bölünmüş durumdadır. Bu iç çatışmalar, Filistin'in ulusal birliğini sağlaması ve devlet olarak tanınmasını engellemektedir.

FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ KAÇ ÜLKE TANIYOR?

Filistin'i devlet olarak tanıyan veya tanımayan ülkelerin listesi karmaşık bir konudur ve zaman içinde değişebilir. Ancak, genel olarak Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler şu şekildedir:

Filistin'i Devlet Olarak Tanıyan Ülkeler:

  • Arap Birliği üyeleri (çoğunlukla)
  • Çin
  • Rusya
  • Güney Afrika
  • Hindistan
  • Brezilya
  • Arjantin
  • Endonezya
  • Malezya
  • Bolivya
  • Şili
  • Venezuella
  • Küba
  • Meksika
  • İspanya
  • Norveç
  • İrlanda

Filistin'i Devlet Olarak Tanımayan Ülkeler:

  • ABD
  • İngiltere
  • İsrail
  • Kanada
  • Avustralya
  • Japonya
  • Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu (bazıları kısmi tanıma yapabilir)

Bazı ülkeler ise Filistin'in egemenliğini desteklese de resmi olarak devlet olarak tanımamış olabilirler. Bu konuda net bir sınıflandırma olmamakla birlikte, Filistin'in statüsü ve tanınmasıyla ilgili uluslararası hukuk ve siyasi durumlar sürekli değişmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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