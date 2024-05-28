Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri? Filistin'i hangi ülkeler tanıyor?

Filistin'in resmi sınırları, yönetimi ve bağımsızlık durumu konusundaki belirsizlikler, ülkelerin Filistin'i tanımaktan kaçınmasının en önemli nedenidir. Filistin'in devlet olarak tanınmaması konusu, uluslararası politika ve diplomasi alanlarında çok yönlü ve karmaşık bir meseledir. Çözümü için ise uzun vadeli siyasi çözümler gerekmektedir. Filistin, Hamas ile El Fetih gibi farklı siyasi gruplar arasında bölünmüş durumdadır. Bu iç çatışmalar, Filistin'in ulusal birliğini sağlaması ve devlet olarak tanınmasını engellemektedir.

FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ KAÇ ÜLKE TANIYOR?

Filistin'i devlet olarak tanıyan veya tanımayan ülkelerin listesi karmaşık bir konudur ve zaman içinde değişebilir. Ancak, genel olarak Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler şu şekildedir:

Filistin'i Devlet Olarak Tanıyan Ülkeler:

Arap Birliği üyeleri (çoğunlukla)

Çin

Rusya

Güney Afrika

Hindistan

Brezilya

Arjantin

Endonezya

Malezya

Bolivya

Şili

Venezuella

Küba

Meksika

İspanya

Norveç

İrlanda

Filistin'i Devlet Olarak Tanımayan Ülkeler:

ABD

İngiltere

İsrail

Kanada

Avustralya

Japonya

Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu (bazıları kısmi tanıma yapabilir)

Bazı ülkeler ise Filistin'in egemenliğini desteklese de resmi olarak devlet olarak tanımamış olabilirler. Bu konuda net bir sınıflandırma olmamakla birlikte, Filistin'in statüsü ve tanınmasıyla ilgili uluslararası hukuk ve siyasi durumlar sürekli değişmektedir.