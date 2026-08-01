Haberler

Feyza Civelek’ten Kızılcık Şerbeti’ne veda! Nilay dönemi sona eriyor

Feyza Civelek’ten Kızılcık Şerbeti’ne veda! Nilay dönemi sona eriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dört sezondur Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Feyza Civelek’in, yasaklı madde testinin pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından dizideki geleceği merak ediliyordu. Beklenen kararın çıktığı ve Civelek’in 5. sezon kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Show TV ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dört sezondur dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Bir süredir Feyza Civelek'in dizideki geleceği merak konusu olmuştu. Civelek'in yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından oyuncunun kadrodan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

5. SEZONDA OLMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım ekibinin Feyza Civelek'le ilgili kararı netleşti. Dört sezondur Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda rol almayacak.

Böylece dizinin ilk sezonundan bu yana hikâyenin önemli karakterlerinden biri olan Nilay'ın da Kızılcık Şerbeti macerası sona ermiş oldu.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Civelek'in diziden ayrıldığı haberinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Oyuncunun Instagram hesabını kapattığı belirtildi.

Feyza Civelek'in ayrılığı sonrası Nilay karakterinin hikâyeden nasıl çıkarılacağı ise henüz bilinmiyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
AK Parti'ye yeni katılımlar olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneden iddiaları doğruladı

Sahneden iddiaları doğruladı: Kendilerine hoş geldiniz diyorum
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

Artık başkan değil! Tutuklanan Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Ülkenin en büyük potansiyellerindendi! Kaçak yolla Avrupa'ya giderken hayatını kaybetti

Kaçak yollarla Avrupa'ya giderken feci şekilde hayatını kaybetti
Feyza Civelek’ten Kızılcık Şerbeti’ne veda! Nilay dönemi sona eriyor

Fenomen dizinin en tartışmalı ismi de veda ediyor! Yeni sezonda yok

Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti

Zirve bu kez geçit vermedi! Rekortmen dağcıya 8 bin metrede acı veda
Cezasında indirime gidilen Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım

Cezasında indirime gidilen Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor