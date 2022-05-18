Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek hayatı ve biyografisi! Feyza Civelek kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Feyza Civelek merak konusu oldu. İşte Feyza Civelek hakkında merak edilen Feyza Civelek kimdir, Feyza Civelek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1995 (27yaşında),

İstanbul

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

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