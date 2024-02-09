Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in hamile olup olmadığı sorusu, dizinin 17. bölümünde cevap bulmaktadır. Nilay'ın hamile olduğu ortaya çıkar, ancak eşi Mustafa'nın kısır olduğu gerçeğiyle yüzleşilir. Bu durum, Nilay'ın hamileliğini büyük bir sır olarak saklama gerekliliğini ortaya çıkarır. Peki, Feyza Civelek hamile mi, Kızılcık Şerbeti Nilay Hamile mi?

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY HAMİLE Mİ?

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay karakteri hamiledir. Dizinin 17. bölümünde, Nilay hamile olduğunu öğrenir. Ancak, eşi Mustafa'nın kısır olduğu ortaya çıkar. Bu nedenle, Nilay'ın hamileliği büyük bir sır olarak saklanır.

Dizideki ilerleyen bölümlerde, Nilay'ın hamileliğinin kimin çocuğu olduğu ortaya çıkacaktır. Nilay'ın hamileliğinden haberdar olan Mustafa, Nilay'dan boşanmak istediğini söyler. Bu durum, Nilay ve Mustafa'nın ilişkisini büyük bir sınava sokacaktır.

Nilay'ın hamileliğinin kimin çocuğu olduğu, dizinin en merak edilen sorularından biridir. Bu sorunun cevabı, dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacaktır.