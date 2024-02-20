Feyza Altun'un serbest bırakılmasına itiraz edildi! Feyza Altun yeniden tutuklanacak mı?

Şeriat üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Hakimlik, savcılığın itirazını değerlendirecek. Peki, Feyza Altun'un serbest bırakılmasına itiraz mı edildi? Feyza Altun yeniden tutuklanacak mı?

FEYZA ALTUN YENİDEN TUTUKLANACAK MI?

Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği itiraz kararını değerlendirecek. Altun, gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.