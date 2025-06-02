Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli?

Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feyza Altun kimdir? Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve kadın hakları savunusuyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, özellikle genç kuşak tarafından merak ediliyor. "Feyza Altun kaç yaşında, nereli?" soruları internette sıklıkla aratılıyor. İşte detaylı biyografisi...

Kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki çalışmalarıyla tanınan Feyza Altun, aynı zamanda yazdığı kitaplarla da dikkat çekiyor. Peki, Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun, 27 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuş bir avukat, yazar ve feminist aktivisttir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında aktif çalışmalar yürüten Altun, aynı zamanda "Tarafsız Çalışan Anneler Platformu"nun kurucusudur.

Meslek hayatında, kadın ve çocuk hakları davalarında önemli roller üstlenmiş, kamuoyunda bilinen bazı davalarda savunma yapmıştır. Ayrıca, "Kadının Fenni" ve "Kadının Derdi" gibi kitapların yazarıdır.

Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı

Süper Lig'de maç sonu istifa
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış

Adaylık şartı sonrası toplanan imza sayısı belli oldu
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.