Kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki çalışmalarıyla tanınan Feyza Altun, aynı zamanda yazdığı kitaplarla da dikkat çekiyor. Peki, Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun, 27 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuş bir avukat, yazar ve feminist aktivisttir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında aktif çalışmalar yürüten Altun, aynı zamanda "Tarafsız Çalışan Anneler Platformu"nun kurucusudur.

Meslek hayatında, kadın ve çocuk hakları davalarında önemli roller üstlenmiş, kamuoyunda bilinen bazı davalarda savunma yapmıştır. Ayrıca, "Kadının Fenni" ve "Kadının Derdi" gibi kitapların yazarıdır.