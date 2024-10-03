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Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi!

Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Ferman Toprak oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşında, nereli?

Ferman Toprak, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Ferman Toprak kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul'a gitti. 1997 yılında da "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı. 2008 yılında 'Ferman Zamanı' isimli albümünü, 2011 yılında 'Saygılarımla' adlı albümünü çıkardı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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