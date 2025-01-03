Ferdi Tayfur'un eşi kim? Necla Nazır kimdir, kaç yaşında?

Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski eşi Necla Nazır, "Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi. Necla Nazır kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır, 16 Nisan 1956 yılında doğdu. Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. "Sinema Güzeli" unvanıyla tanınan Nazır, oyunculuk kariyerinden önce bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Henüz 16 yaşında "Ben Doğarken Ölmüşüm" filmiyle Yeşilçam'a adım atan oyuncu, güzelliği ve masum yüzüyle dönemin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ayrıca "Sende… Uzadı Geceler" adında bir müzik albümü bulunmaktadır.

Ferdi Tayfur ile uzun süre birlikte olan Necla Nazır'ın Tuğçe Tayfur adında bir kızı vardır. 29 yıllık birlikteliğin ardından çift, 2007 yılında ayrıldı. Nazır, ayrılık süreci hakkında "Kapandıktan sonra Ferdi Bey'de biraz soğukluk olmuştur herhalde" açıklamasında bulunmuş ve ayrılığın nedenlerinden biri olarak muhafazakâr bir yaşam tarzını benimsemesini göstermiştir.

Nazır, bir dönem "Hanımlar Buyurun" adlı televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. 2018 yılında ise 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

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