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Ferdi Tayfur'un eşi kim? Necla Nazır kimdir, kaç yaşında?

Ferdi Tayfur'un eşi kim? Necla Nazır kimdir, kaç yaşında?
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Ferdi Tayfur'un eşi Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ferdi Tayfur ile uzun süre birlikte olan Necla Nazır'ın Tuğçe Tayfur adında bir kızı bulunmaktadır. Ferdi Tayfur, 29 yıllık birlikteliklerinin ardından 2007 yılında Necla Nazır'dan ayrılmıştır. Peki, Necla Nazır kimdir, kaç yaşında?

Necla Nazır kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski eşi Necla Nazır, "Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi. Necla Nazır kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

NECLA NAZIR KİMDİR?

Necla Nazır, 16 Nisan 1956 yılında doğdu. Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. "Sinema Güzeli" unvanıyla tanınan Nazır, oyunculuk kariyerinden önce bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Henüz 16 yaşında "Ben Doğarken Ölmüşüm" filmiyle Yeşilçam'a adım atan oyuncu, güzelliği ve masum yüzüyle dönemin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ayrıca "Sende… Uzadı Geceler" adında bir müzik albümü bulunmaktadır.

Ferdi Tayfur ile uzun süre birlikte olan Necla Nazır'ın Tuğçe Tayfur adında bir kızı vardır. 29 yıllık birlikteliğin ardından çift, 2007 yılında ayrıldı. Nazır, ayrılık süreci hakkında "Kapandıktan sonra Ferdi Bey'de biraz soğukluk olmuştur herhalde" açıklamasında bulunmuş ve ayrılığın nedenlerinden biri olarak muhafazakâr bir yaşam tarzını benimsemesini göstermiştir.

Nazır, bir dönem "Hanımlar Buyurun" adlı televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. 2018 yılında ise 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

Filmografisi

  • 1973: Ben Doğarken Ölmüşüm
  • 1973: Istırap
  • 1973: Umut Dünyası
  • 1974: Bir Ana Bir Kız
  • 1974: Bir Yabancı
  • 1974: Bırakın Yaşayalım
  • 1974: Garip Kuş
  • 1974: Kızım Ayşe
  • 1974: Yatık Emine
  • 1975: Ateş Böceği
  • 1975: Çapkın Hırsız
  • 1975: Delisin
  • 1975: Gençlik Köprüsü
  • 1975: Köprü
  • 1975: Sınıfta Şenlik Var
  • 1976: Alev
  • 1976: Aman Karım Duymasın
  • 1976: Bıktım Bu Hayattan
  • 1976: Bıktım Her Gün Ölmekten
  • 1976: Çeşme
  • 1976: Evlilik Şirketi
  • 1976: Kan Kardeşler
  • 1976: Merhaba
  • 1977: Baskın
  • 1977: Kan
  • 1977: Küçük Ev
  • 1977: Liseli Kızlar
  • 1977: Yangın
  • 1978: Aldırma Gönül
  • 1978: Ayağında Kundura
  • 1978: Batan Güneş
  • 1978: Düzen
  • 1978: Yadeller
  • 1978: Yara
  • 1979: Adak
  • 1979: Fadile
  • 1979: İnsan Sevince
  • 1979: Pusu
  • 1979: Yoksul
  • 1980: Ben Topraktan Bir Canım
  • 1980: Durdurun Dünyayı
  • 1980: Nisan Yağmuru
  • 1981: Bir Damla Ateş
  • 1981: Olmaz Olsun
  • 1982: Bir Yudum Mutluluk
  • 1983: Çarıklı Milyoner
  • 1983: Çocuklar Çiçektir:Kuduz
  • 1983: Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
  • 1984: Birkaç Güzel Gün İçin
  • 1984: Ölmez Ağacı
  • 1985: Ezik
  • 1985: Haram Oldu
  • 1985: Her Şeyim Sensin
  • 1986: Affet Allah'ım
  • 1986: Aslan Oğlum
  • 1986: Gün Doğmadan
  • 1986: İçimde Bir His Var
  • 1986: Merdoğlu Ömer Bey
  • 1986: Yıkılmışım Ben
  • 1987: O Bir Melekti
  • 1987: Sen Ağlama
  • 1987: Sevgili Bebeklerim
  • 1987: Yarın Artık Bugündür
  • 1988: Hayat Oyunu
  • 1989: Ceylan
  • 1989: Önce Kuşlar Geçti
  • 1992: Bir Daha Asla
  • 1992: Gerçek Niyazi
  • 1992: Tek Başına
  • 1993: Kıvılcım
  • 1994: 155 Polis İmdat
  • 1996: Kızım ve Ben
  • 1997: Beyaz Savaş
  • 2000: Annem ve Ben
  • 2000: Hayatım Roman
  • 2002: Sevgi Ana
  • 2007: Hakkını Helal Et
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