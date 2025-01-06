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Ferdi Tayfur serveti ne kadar, kaç evi, villası var, adası var mı?

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Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı kaybıyla milyonları hüzne boğan usta sanatçının geride bıraktığı serveti ortaya çıktı. Peki, Ferdi Tayfur serveti ne kadar, kaç evi, villası var, adası var mı?

Lüksten ve gösterişten uzak, mütevazı bir yaşam süren arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, geride bıraktığı servet ve yatırımlarının büyüklüğü şaşkınlık yarattı. Ünlü sanatçının; İstanbul, Adana ve Marmaris'te büyük çaplı yatırımların sahibi olduğu ortaya çıktı. Ferdi Tayfur serveti ne kadar, kaç evi, villası var, adası var mı?

FERDİ TAYFUR SERVETİ NE KADAR?

1981 yılında Marmaris'te film çeken Tayfur'un, ilçeye olan ilgisi artmış ve yatırım yapma kararı almıştı. Tayfur'un Marmaris'e yaptığı yatırımlar, ticari zekasını da gözler önüne serer nitelikte. Marmaris Manşet gazetesinin haberine göre Tayfur, Marmaris'in İçmeler bölgesinde havuzlu bir villa alarak başladığı yatırımlarına bir yarımada ve çeşitli taşınmazların da sahibi olarak devam etti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur'un yatırımları bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul'un farklı semtlerinde 6 villa ve 30 daire ile Adana'da 50 daire aldığı öğrenildi. İnşaat sektöründe de önemli ortaklıklara sahip olan Tayfur'un bu alana yaptığı yatırımlarının ayrıntıları ise tam olarak bilinmiyor.

MİRASININ NASIL PAYLAŞILACAĞI BİLİNMİYOR

Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca gösterişli bir hayat tarzını tercih etmemişti. Ancak Tayfur'un geride bıraktığı miras, büyük bir soru işaretini barındırıyor. Ünlü sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı ve yatırımlarının geleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Ferdi Tayfur serveti ne kadar, kaç evi, villası var, adası var mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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