Ünlü sanatçının, nikâhlı eşi Zeliha Tayfur'dan iki kızı ve 30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'dan Tuğçe adında bir kızı bulunuyor. Tayfur'un, 17 yıl önce Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden dünyaya gelen Taha isimli bir oğlu olduğu da uzun yıllardır biliniyordu.Ferdi Taha Tayfur oğlu Ferdi Taha Tayfur kimdir, Taha Tayfur kaç yaşında?

FERDİ TAHA TAYFUR OĞLU FERDİ TAHA TAYFUR KİMDİR?

Ünlü sanatçının, nikâhlı eşi Zeliha Tayfur'dan iki kızı ve 30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'dan Tuğçe adında bir kızı bulunuyor. Tayfur'un, 17 yıl önce Habibe Ümyani Demir ile olan ilişkisinden dünyaya gelen Taha isimli bir oğlu olduğu da uzun yıllardır biliniyordu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Taha Tayfur bugüne kadar gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

(Kasım 2024)Taha Tayfur, babasının doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfur'un,'İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.