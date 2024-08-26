Ferda Yıldırım kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucu Ferda Yıldırım kaç yaşında ve nereli?

Ferda Yıldırım kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucu Ferda Yıldırım kaç yaşında ve nereli? Kanal D ekranında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programı hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Ferda Yıldırım kimdir? Ferda Yıldırım kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

FERDA YILDIRIM KİMDİR?

Ferda Yıldırım, 28 Nisan 1977'de Ankara'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olan Ferda Yıldırım, Ankara İletişim Fakültesi Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikasına sahiptir. Radyoculuk kariyerinde Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi kanallarda çalışmıştır.

1999'da televizyonculuğa geçişi Kanal D ile olmuştur. Kanal D'nin ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Ferda Yıldırım, daha sonra Habertürk ve Cine5 kanallarında da aynı pozisyonda çalışmıştır. Beyaz TV'de de 10 sene boyunca ana haber sunuculuğu yapan Yıldırım, aynı kanalda "Her Açıdan" isimli televizyon programını sunmuştur. Bu program ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde "Yılın Güncel Programı Medya Oskarı" ödülüne layık görülmüştür. 2021 Ağustos ayında Beyaz TV'den istifa edip kanaldan ayrılmıştır.

2018'de iş insanı Mehmet Yılmazoğlu ile evlenmiştir.