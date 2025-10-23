Fenerbahçe Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe Stuttgart UEFA Avrupa Ligi maçı kaç kaç? Fenerbahçe Stuttgart kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Stuttgart canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Stuttgart kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Fenerbahçe Stuttgart kaç kaç? Fenerbahçe Stuttgart kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Stuttgart canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Stuttgart kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Stuttgart maçı 1-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Stuttgart maçını TRT 1'den şifresiz canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Stuttgart maçı bu akşam saat 19.45 itibariyle başladı.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Stuttgart maçı Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
