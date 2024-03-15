Fatma Güneş kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Sarayköy Belediye Başkan adayı Fatma Güneş kaç yaşında, nereli?
Fatma Güneş kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Fatma Güneş kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Sarayköy Belediye Başkan adayı olan Fatma Güneş hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Fatma Güneş'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Fatma Güneş kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Sarayköy Belediye Başkan adayı Fatma Güneş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FATMA GÜNEŞ KİMDİR?
Fatma Güneş, Yeniden Refah Partisi Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Sarayköy Belediye Başkan adayı Fatma Güneş eğitimcidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.