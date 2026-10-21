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Fatih'te taksicilerin yolcu alma tartışması kavgaya dönüştü

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Fatih'te taksicilerin yolcu alma tartışması kavgaya dönüştü Haber Videosunu İzle
Fatih'te taksicilerin yolcu alma tartışması kavgaya dönüştü
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İstanbul'un Fatih ilçesinde iki taksi şoförü arasında iddiaya göre yolcu alma nedeniyle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi Çemberlitaş Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfür ve hakaretlerin ardından büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şoförleri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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