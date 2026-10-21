Fatih'te taksicilerin yolcu alma tartışması kavgaya dönüştü

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Olay, dün sabah saatlerinde Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi Çemberlitaş Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfür ve hakaretlerin ardından büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şoförleri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı