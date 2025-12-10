Haberler

Fatih'te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti

Fatih'teki bir iş yeri sahibi, kiracısı tarafından silahla vurularak ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibi Recep Hakan Emül, kiracısı ile tartıştıktan sonra vuruldu. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylar ve şüpheli hakkında bilgi vermeyen polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Fatih'te kiracısı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Recep Hakan Emül, hastaneye kaldırıldı. Emül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından vuruldu. Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'KOMŞUMUZ HAKAN YERDE YATIYORDU, KALBİNDEN VURULMUŞTU'

Evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
