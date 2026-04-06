Fatih Altaylı’dan Meryem Uzerli itirafı: Beni çok etkiledi

Fatih Altaylı, İzzet Çapa’nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Altaylı, programlarına katılan konuklar arasında kendisini en çok şaşırtan isimlerden birinin Meryem Uzerli olduğunu dile getirdi.

"ÖNYARGILIYDIM"

Altaylı, Meryem Uzerli hakkında programa gelmeden önce bazı önyargılara sahip olduğunu açıkça ifade etti. Ünlü gazeteci, oyuncunun düşündüğünden çok farklı bir profil çizdiğini söyledi.

"FİKRİM TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Uzerli ile tanıştıktan sonra bakış açısının tamamen değiştiğini belirten Altaylı, oyuncunun duruşundan ve karakterinden oldukça etkilendiğini dile getirdi.

"BEKLEDİĞİMİN ÖTESİNE ÇIKTI"

Altaylı, Meryem Uzerli’nin kendisiyle barışık ve güçlü bir karaktere sahip olduğunu belirterek, “Beklediğimin çok ötesinde bir izlenim bıraktı” sözleriyle oyuncuya duyduğu saygıyı ifade etti.