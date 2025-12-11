Haberler

Fatih Altaylı'dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım

Fatih Altaylı'dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra siyasi yorumculuğa devam etmeyeceğini açıkladı. Yıllardır sürdürdüğü siyasi yorumculuk kariyerine nokta koyacağını belirten Altaylı, yayın hayatında köklü bir değişikliğe gideceğini ifade etti. Altaylı'nın bu kararı, takipçileri arasında büyük bir merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanını tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Altaylı, mevcut infaz yasasına göre yaklaşık 8 ay daha cezaevinde kalacak.

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair en net açıklamasını yaptı ve yıllardır sürdürdüğü siyasi yorumculuğa nokta koyacağını duyurdu. Altaylı, kararını "Çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim" diyerek açıkladı ve yayın hayatında köklü bir değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ve tutukluluğu devam eden Altaylı, mevcut infaz yasasına göre yaklaşık 8 ay daha cezaevinde kalacak.

Cezaevinden takipçilerine zaman zaman mesajlar gönderen ünlü gazeteci, başlangıçta yayınlarına dönebileceğini ima etmişti. Ancak son açıklamasıyla günlük siyasi yorum programlarına nokta koyacağını belirterek yeni bir dönem başlatacağının sinyalini verdi.

