Fatih Altaylı'dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair en net açıklamasını yaptı ve yıllardır sürdürdüğü siyasi yorumculuğa nokta koyacağını duyurdu. Altaylı, kararını "Çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim" diyerek açıkladı ve yayın hayatında köklü bir değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi çıkışı için en merak edilen soruya yanıt verdi ve yayın hayatına eskisi gibi devam etmeme kararı aldığını açıkladı. Altaylı, kararını "Çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim." sözleriyle duyurdu.

8 AY DAHA CEZAEVİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ve tutukluluğu devam eden Altaylı, mevcut infaz yasasına göre yaklaşık 8 ay daha cezaevinde kalacak.

DÖNECEK DENDİ AMA...

Cezaevinden takipçilerine zaman zaman mesajlar gönderen ünlü gazeteci, başlangıçta yayınlarına dönebileceğini ima etmişti. Ancak son açıklamasıyla günlük siyasi yorum programlarına nokta koyacağını belirterek yeni bir dönem başlatacağının sinyalini verdi.