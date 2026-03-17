Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, cezaevi sürecinde sağlık sorunlarının artmasının ardından beyin ameliyatına alındığı açıklandı.

BEYNİNDEKİ KİTLE BÜYÜDÜ

Haziran ayında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve yaklaşık altı ay sonra tahliye edilen Altaylı, cezaevinde bulunduğu dönemde sağlık durumunun kötüleştiğini dile getirmişti. Yapılan kontrollerde beynindeki kütlede büyüme tespit edildi.

KÜTLE 2,5 SANTİME ULAŞTI

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Altaylı'nın beyninde uzun süredir iyi huylu bir tümör bulunduğunu, ancak cezaevi sürecinde bu kütlenin büyüyerek 2,5 santimetreye ulaştığını ve beyne baskı yapmaya başladığını söyledi.

SABAH SAATLERİNDE AMELİYATA ALINDI

Saymaz, Altaylı'nın bu sabah saat 07.00'de ameliyata alındığını ve operasyonun sürdüğünü belirtti. Altaylı'nın ameliyat öncesinde kendisine "Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter" dediğini aktaran Saymaz, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

