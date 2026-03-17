Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı

Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde bulunan iyi huylu tümörün baskı yapması nedeniyle sabah saatlerinde planlı bir ameliyata alındı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, cezaevi sürecinde sağlık sorunlarının artmasının ardından beyin ameliyatına alındığı açıklandı.

BEYNİNDEKİ KİTLE BÜYÜDÜ

Haziran ayında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve yaklaşık altı ay sonra tahliye edilen Altaylı, cezaevinde bulunduğu dönemde sağlık durumunun kötüleştiğini dile getirmişti. Yapılan kontrollerde beynindeki kütlede büyüme tespit edildi.

KÜTLE 2,5 SANTİME ULAŞTI

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Altaylı'nın beyninde uzun süredir iyi huylu bir tümör bulunduğunu, ancak cezaevi sürecinde bu kütlenin büyüyerek 2,5 santimetreye ulaştığını ve beyne baskı yapmaya başladığını söyledi.

SABAH SAATLERİNDE AMELİYATA ALINDI

Saymaz, Altaylı'nın bu sabah saat 07.00'de ameliyata alındığını ve operasyonun sürdüğünü belirtti. Altaylı'nın ameliyat öncesinde kendisine "Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter" dediğini aktaran Saymaz, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir

İlk kez bu kadar açık ifade etti: Bayrak değişimi olabilir
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı, yanlışlıkla binayı vurdu

İsrail yine savaş alanına döndü! Ancak vuran İran değil
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması

Başbakanın karısı ama işlediği iddia edilen suç akılalmaz
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir

İlk kez bu kadar açık ifade etti: Bayrak değişimi olabilir
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı