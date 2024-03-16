Faruk Güler kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Faruk Güler kaç yaşında, nereli?
Faruk Güler kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Faruk Güler kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -Sarıcakaya Belediye Başkan adayı olan Faruk Güler hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Faruk Güler'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Faruk Güler kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Faruk Güler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FARUK GÜLER KİMDİR?
Faruk Güler, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Sarıcakaya Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Faruk Güler devlet memurudur ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.