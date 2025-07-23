Faladdin kapandı mı? Faladdin uygulaması neden kapatıldı?

"Faladdin kapandı mı?" sorusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gündeme geldi. Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu olan Sertaç Taşdelen hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç gelirlerini yurt dışına çıkarma" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Peki, Faladdin kapandı mı? İşte detaylar!

FALAADDİN KAPANDI MI?

Mahkeme kararıyla Faladdin'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Uygulamaya dair içeriklerin bulunduğu Instagram, TikTok, YouTube ve Facebook hesapları da Türkiye'den erişilemez hale geldi.

FALAADDİN UYGULAMASI İNDİRİLİYOR MU?

Faladdin uygulaması, App Store ve Google Play üzerinden hâlâ indirilebiliyor. Ancak Türkiye sınırları içerisinden erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, uygulama içi hizmetlerde sorun yaşayabiliyor.