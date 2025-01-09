Pek çok kişi, fal baktırmayı eğlenceli bir etkinlik olarak görse de, İslam dini ve diğer inanç sistemleri, fal ve benzeri uygulamalar konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyor. Günümüzde tarot, kahve falı, yıldızname gibi yöntemlerle fal baktırmak oldukça yaygın bir uygulama haline geldi. Ancak "Fal bakmak günah mı?" sorusu, özellikle inançları doğrultusunda yaşamaya özen gösteren kişiler için önemli bir sorudur. Peki, Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? Detaylar haberimizde...

FAL BAKMAK GÜNAH MI?

İslam dinine göre, fal bakmak ve fal baktırmak büyük günahlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, geleceğin bilinmesi ya da öğrenilmesinin yalnızca Allah'a mahsus olmasıdır. Hadis-i Şeriflerde de fal bakmak ve bu tür uygulamalara inanmanın, insanları doğru yoldan saptırabileceği belirtilmiştir. Hz. Muhammed (SAV), bu tür davranışlardan uzak durulması gerektiğini sık sık vurgulamıştır. İslam'da, geleceği sadece Allah'ın bilebileceği ve insanların gayba dair bilgi edinmeye çalışmasının doğru olmadığı belirtilir. Fal bakmak veya baktırmak şu gerekçelerle sakıncalı görülür.

İslam inancına göre, gelecek (gayb) bilgisi yalnızca Allah'a aittir ve insanların bu konuda bilgi sahibi olmaya çalışması yasaktır.

FAL ŞİRK MİDİR?

Falcılıkla uğraşmak, Allah'tan başka varlıklara güvenmeye veya onlardan medet ummaya yol açabilir. Bu da şirk (Allah'a ortak koşma) kapsamına girebilir.

FAL BAKMAKLA İLGİLİ HADİSLER