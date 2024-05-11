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Fahri trafik müfettişliği yapan Metin Akpınar ve Erman Toroğlu yaş sınırına takıldı

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Fahri trafik müfettişliği yapan Metin Akpınar ve Erman Toroğlu, yeni yaş düzenlemesi sonucunda görevlerini bırakmak zorunda kaldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte, fahri trafik müfettişlerinin 70 yaşından büyük olmaması gerektiği belirtildi. Bu düzenleme sonucu, 79 yaşındaki Toroğlu ve 82 yaşındaki Akpınar'ın müfettişlik görevleri sona erdi.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Park yeri cezası yazma hakları kaldırılan fahri trafik müfettişleri, yönetmeliğe göre artık 70 yaşından büyük olmayacak. Fahri trafik müfettişi olan ünlü isimler Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'nun getirilen yeni yaş düzenlemesinin ardından görevlerinin sona erdiği öğrenildi.

70 YAŞIN ÜZERİNDE OLAMAYACAKLAR

Uluslararası yol güvenliği uzmanı ve 10 yıllık fahri trafik müfettişi Tülay Korkmaz da, fahri trafik müfettişliğine 70 yaş sınırı getirildiğini söyledi. Kanal D Ana Haber'e konuşan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Korkmaz "Biz para karşılığı değil gönüllü olarak gördüğümüz cezaları yazabiliyoruz. Bunu devlet belirliyor bize. 70 yaş sınırı geldi ve artık senede 2 defa eğitim olacak. Buna katılmayanların müfettişliği iptal olacak. Kasti işlem varsa bunların da müfettişliği iptal oluyor" dedi.

Fahri trafik müfettişliği yapan Metin Akpınar ve Erman Toroğlu yaş sınırına takıldı

TOROĞLU VE AKPINAR YAŞ SINIRINA TAKILDI

Korkmaz daha sonra iki ünlü ismin fahri trafik müfettişliğinde yaş sınırına takıldığını söyledi. Bu iki ismin ise Erman Toroğlu ve Metin Akpınar olduğu öğrenildi. Korkmaz hem Toroğlu hem de Akpınar'ın kriterine takıldıkları için müfettişliği iptal edilen ünlüler arasında olduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Metin Akpınar Erman Toroğlu trafik Gündem Haberler

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Yorumlar (3)

Metin Yalcin:

Trafik polisleri bu fahri müfettişlerden çok daha insaflı, kaldırın bu fahri sistemi yerine polis alın hiç olmaz ise bir ailenin daha işsizlik problemi çözülsün ..

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Nuri Aga:

Araç sahiplerine tırstıkları için kimsenin gözünün önünde değil de gizli gizli yazıyorlar. Sürekli penceredeler...

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İbrahim Coşkun:

Ne alaka kafasına göre ceza kesiyorlar adama ters baksan ceza keser

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