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Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu'nun kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Eroğlu'nun yaş bilgisi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı ise Fahrettin Eroğlu. Fahrettin Eroğlu kimdir? Fahrettin Eroğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FAHRETTİN EROĞLU KİMDİR?

1989 yılında İstanbul'da doğan Fahrettin Eroğlu, ilk öğrenimini Kalamış İlkokulu'nda tamamlamış, orta öğrenimini ise Koç Lisesi'nde almıştır. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde inşaat mühendisliği üzerine tamamlamıştır. İleri düzeyde İngilizce bilen Fahrettin Eroğlu, mesleğini başarıyla icra etmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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