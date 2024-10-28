EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması!

Gelin Evi programının sevilen sunucusu Ezgi Sertel'in programdan ayrılıp ayrılmadığına dair söylentiler, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Sertel, programdaki samimi ve eğlenceli sunum tarzıyla geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştı. Programda görünmemesi ve uzun süredir ekranda olmaması dikkat çekse de, Sertel'in ayrıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı fakat Ezgi Sertel sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını duyurdu. Peki, Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN AYRILDI?

Hem Show TV'den hem de Ezgi Sertel'in kendisinden konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme gelmediği için izleyiciler, ünlü sunucunun geçici bir ayrılık mı yaşadığını, yoksa tamamen mi ayrıldığını merak ediyor. Sertel'in programdan ayrılma ihtimali izleyiciler için üzücü bir gelişme olabilir, çünkü Gelin Evi'nin neşeli ve samimi atmosferini oluşturan en önemli unsurlardan biri olarak görülüyordu.

Ezgi Sertel gerçekten programdan ayrıldı mı, yoksa sadece bir ara mı verdi? Ezgi Sertel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programdan ayrıldığını duyurdu.