Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar. İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.



EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak