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Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Eylem Tok olayı Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

1 Mart 2024 tarihinde Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada Yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı araç ATV motorunu kontrol eden gruba çarpmıştı. Olayın ardından bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.Kazanın ardından detaylar merak ediliyor. Peki, Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah'ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

Osman Demir
Osman Demir
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